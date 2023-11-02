Дмитрий Бивол: «Кроуфорд не просто хорош, он великолепен»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) высоко оценил навыки абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0).

«Кроуфорд просто великолепен. Он не просто хорош, он великолепен. Я думаю, что его нужно включить в пособие по боксу. Он очень хороший боец», — сказал Бивол Matchroom Boxing.

Кроуфорд в прошлом бою победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. На данный момент Кроуфорд занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN, DAZN и The Ring.