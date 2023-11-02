Тим Цзю проведет следующий бой в марте 2024 года

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-0) Джордж Роуз заявил, что Цзю будет готов подраться весной следующего года.

«Обсуждения с Джермеллом Чарло будут продолжаться до тех пор, пока он не будет готов выйти на ринг, но я еще раз хочу сказать, что не стоит акцентировать внимание на Джермелле Чарло, — сказал Джордж Роуз, генеральный директор No Limit Boxing, телеканалу Fox Sports Australia. — Мы уже не раз это делали, а он так и не вышел на ринг.

Он должен драться. Когда ты чемпион и обладатель нескольких поясов, ты должен быть активным. Тим будет активным чемпионом. Неважно, сколько поясов будет у Тима, он будет драться десять раз в год, если сможет. Его трудно остановить. Он не сдается.

Мы рассматриваем большие американские возможности. У нас есть Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд, Джермелл Чарло, Эриксон Любин, Дэнни Гарсия, Канело, который на два дивизиона выше. Тим не отказался бы от возможности подраться с Канело, если бы она ему представилась. Тиму нужны пояса и громкие имена. Это два аспекта, на которые мы обращаем внимание при выборе соперника.

Сейчас он взял небольшой отпуск. Странно, что Тим до сих пор бегает по 10 км в день. Это не то, чем бы я занимался во время отпуска, но когда ты способен на это и являешься чемпионом мира, то именно так и надо жить.

Тим твердо решил, что свой следующий бой он хочет провести в Штатах, и мы тоже очень рады этому. Официального объявления о следующем поединке пока нет, но что-то намечается. Тим будет готов выступить в марте, и к этому времени мы должны определиться с достойным соперником».

Цзю победил Брайана Мендосу (22-3) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 15 октября в Сиднее, Австралия.