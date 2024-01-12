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Сегодня, 15:05

Денис Лебедев назвал Даню Милохина ошибкой природы

Денис Лебедев.
Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев отреагировал на анонс боксерского боя между российским тиктокером Даней Милохиным и индийским блогером Аджмалом Ханом.

Поединок станет для Милохина дебютным в боксе.

«Вообще не хочу это обсуждать. Милохин — это ошибка природы», — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Бой Милохина и Аджмала Хана пройдет 16 февраля в Дубае в турнире Alpha Fight Series.

В октябре прошлого года в одном из интервью Милохин рассказал о своем желании выступать в ММА.

Бокс
Денис Лебедев
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