Денис Лебедев назвал Даню Милохина ошибкой природы

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев отреагировал на анонс боксерского боя между российским тиктокером Даней Милохиным и индийским блогером Аджмалом Ханом.

Поединок станет для Милохина дебютным в боксе.

«Вообще не хочу это обсуждать. Милохин — это ошибка природы», — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Бой Милохина и Аджмала Хана пройдет 16 февраля в Дубае в турнире Alpha Fight Series.

В октябре прошлого года в одном из интервью Милохин рассказал о своем желании выступать в ММА.