Боксеры «Динамо» и ЦСКА проведут матчевую встречу в Москве

Матчевая встреча между боксерами ЦСКА и «Динамо», приуроченная к столетию двух обществ, пройдет 7 декабря в Москве.

«7 декабря в Москве пройдет матчевая встреча по боксу между спортсменами ЦСКА и «Динамо». Событие организовано совместно с Федерацией бокса России, в нем примут участие ведущие спортсмены. Состоятся поединки в семи олимпийских весовых категориях. Также в рамках встречи состоится концертная и шоу-программа», — приводит заявление организаторов ТАСС.

ЦСКА и «Динамо» в 2023 году отметили столетние юбилеи с момента основания.