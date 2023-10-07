Бывшая жена Бивола обвинила чемпиона мира по боксу в избиении

Екатерина Бивол, бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, обвинила экс-супруга в домашнем насилии.

Девушка выложила в социальные сети фото с побоями. На снимках видны ссадины.

«Я молила Бога за тебя. Отдавала свое здоровье. Делала аборт по твоей указке. Ради твоей карьеры! И вот чем закончилась эта история... А потом ты сидел со своим отцом и говорил моему отцу, что я сама себя ударила. Подонки вы все! Папа отговорил меня идти в полицию. 3 мая 2023 года. Дети видели все!» — написала она в соцсетях.

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня девушка сообщила, что рассталась с боксером.

32-летний Бивол является двукратным чемпионом России (2012, 2014), бронзовым призером чемпионата мира среди юношей (2008) в любителях. Среди профессионалов он действующий чемпион мира по версии WBA.