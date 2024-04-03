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Сегодня, 07:50

CAS отклонил апелляцию Международной ассоциации бокса на решение об отзыве признания

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении признания организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Отмечается, что IBA не смогла выполнить требования для восстановления: не повысила свою финансовую прозрачность и не изменила процесс судейства.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.

Источник: https://tass.ru/sport/20423191
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