CAS отклонил апелляцию Международной ассоциации бокса на решение об отзыве признания

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении признания организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Отмечается, что IBA не смогла выполнить требования для восстановления: не повысила свою финансовую прозрачность и не изменила процесс судейства.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.