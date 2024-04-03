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Сегодня, 08:11

WBO дало время Кроуфорду и Фундоре договориться о бое до 25 апреля

Давид Хачатрян
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Всемирная боксерская организация (WBO) обязала сторону обладателя титулов WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундоры (21-1) провести переговоры о бое со стороной абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) до 25 апреля, в противном случае будут объявлены промоутерские торги, сообщает инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Фундора победил Тима Цзю (23-1) раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. На данный момент Кроуфорд занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN, DAZN и The Ring.

Себастьян Фундора
Теренс Кроуфорд
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