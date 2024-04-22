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Сегодня, 13:49

Чисора: «Усик совершенно точно будет бить по рассечению Фьюри»

Давид Хачатрян
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Экс-претендент на титул по версии WBC в тяжелом весе Дерек Чисора (34-13) считает, что рассечение чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), из-за которого бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0) был перенесен, сыграет важную роль в противостоянии британца и украинца.

«Рассечение Фьюри может стать важным фактором в этом бою. Зажило ли оно как следует? Это может создать проблемы в спаррингах — нужно следить за тем, чтобы рассечение не открылось вновь. Это усложняет жизнь Тайсону. Пока Усик тренируется в полную силу, Фьюри тренируется на 85 процентов? Ответ на этот вопрос знает только команда британца. И Усик, без сомнения, будет направлять свои удары на это рассечение», — заявил Чисора в интервью Boxing-Social.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
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