Дэвид Бенавидес отреагировал на победу Альвареса над Чарло

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) сделал в соцсетях репост фотографии, на которой изображена его и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2) статистика боев.

«Давайте сделаем это в 2024-м», — написано в описании к фотографии.

Бенавидес неоднократно вызывал Альвареса на бой, но «Канело» каждый раз отказывался с ним драться, в том числе из-за того, что у Бенавидеса мексиканские корни. После победы над чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло (35-2), на вопрос о возможном поединке с Бенавидесом Альварес ответил, что ему «плевать, с кем драться».

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бенавидес проведет следующий бой против Деметриуса Андраде (32-0) 24 ноября под эгидой PBC на Showtime PPV.