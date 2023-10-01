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Сегодня, 02:02

Дрозд раскритиковал судейство поединка Гассиев — Валлин

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поделился мнением о судействе поединка между Муратом Гассиевым и Отто Валлином.

«Я разочарован. Думал, Мурату отдадут, не знаю, почему за эти тычки победу отдали Валлину. Ущерба они не наносили. Мурат выиграл, это первое. Но, с другой стороны, он не придумывал ничего, не был изобретательными. Хотя это и было похоже на ограбление», — приводит слова Дрозда ТАСС.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Валлина раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). Таким образом, Гассиев потерял титул WBA Inter-Continental.

29-летний россиянин за карьеру одержал 30 побед и потерпел два поражения. В активе 32-летнего шведа — 26 побед и одно поражение.

Источник: https://tass.ru/sport/18884281
Григорий Дрозд
Мурат Гассиев
Отто Валлин
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