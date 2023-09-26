Эдди Хирн назвал единственный способ победить Теренса Кроуфорда

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) можно победить, если заставить его драться не в своей весовой категории.

«Теренс Кроуфорд должен стремиться к величию, искать самые громкие бои. Очевидно, что бой с Канело — это финансово выгодный для него поединок. Но как бы ни был хорош Теренс Кроуфорд, я думаю, что единственный способ победить его — это подраться с ним не в его весе. И я думаю, что в бою с Канело он проиграет. Кроуфорд говорит, что он будет драться во втором среднем весе, но Канело выйдет на ринг в весе полутяжеловеса. Не хотелось бы, чтобы Теренса побили только потому, что он слишком маленький», — сказал Хирн Fight Hub TV.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.