Фьюри о бое с Усиком: «Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести»

Британец Тайсон Фьюри после боя с камерунцем Франсисом Нганну заявил, что дату предстоящего поединка с украинцем Александром Усиком следует перенести.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей в ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я выиграл. Вот что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести», — заявил Фьюри после боя.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он одержал 34 победы и один бой завершился вничью. У Нганну 17 побед в 20 боях UFC. Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.

Фьюри в боксерском поединке победил Нганну