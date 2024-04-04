Кудряшов заявил, что в реванше с Фундорой отдал предпочтение Цзю

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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов поделился мнением по поводу исхода боя между Тимом Цзю и Сабастьяном Фундорой.
«Винить можно катмена и кого угодно. Фундора — непростой персонаж. Видели разницу в росте? Таких соперников у Цзю не было. Наверняка это создавало трудности, но я думал, что прессинг Тимофея надломит нокаутированного в прошлом бою Фундору. Не случилось. Почему? Из-за рассечения или неудобства в силу разницы габаритов? Не знаю», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.
Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.