Кудряшов заявил, что в реванше с Фундорой отдал предпочтение Цзю

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов поделился мнением по поводу исхода боя между Тимом Цзю и Сабастьяном Фундорой.

«Винить можно катмена и кого угодно. Фундора — непростой персонаж. Видели разницу в росте? Таких соперников у Цзю не было. Наверняка это создавало трудности, но я думал, что прессинг Тимофея надломит нокаутированного в прошлом бою Фундору. Не случилось. Почему? Из-за рассечения или неудобства в силу разницы габаритов? Не знаю», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.