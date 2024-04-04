Роберто Гарсия: «Бой Цзю и Фундоры следовало бы остановить»

Тренер по боксу Роберто Гарсия заявил, что он, если бы был тренером Тима Цзю (23-1), остановил бы поединок с Себастьяном Фундорой (21-1) из-за глубокого рассечения у Цзю.

«Я не позволил бы своему бойцу пройти через это, тем более это был запрещенный удар. Порез был серьезным, и с каждым раундом он становился все больше и больше. Я бы остановил бой и признал его несостоявшимся, а потом снова его провел. Я бы не стал рисковать своим бойцом, который на протяжении 10 раундов дрался бы с таким количеством крови. Знаешь, люди порой умирают от потери крови. И полчаса из него шла кровь. Это было страшно», — сказал Гарсия Fight Hub TV.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.