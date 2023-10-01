Лебедев рассказал, чего не хватило Гассиеву для победы над Валлином

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» поражение Мурата Гассиева (30-2) шведу Отто Валлину (26-1) в поединке за титул WBA Inter-Continental.

«Надо было чуть больше постараться. Возможно, где-то Валлин был немного точнее, передней рукой делал легкие попадания. Они же все-таки были попаданиями, их засчитали. Если бы я был судьей, то победу все равно отдал Мурату. Но я не судья, смотрел бой с точки зрения боксера. Мурат всегда предлагал Отто бой, постоянно оказывал на него давление, старался сделать свою работу», — сказал Лебедев «СЭ».

Валлин победил Гассиева раздельным решением судей (115-113, 115-113, 111-117). Бой состоялся 30 сентября в Анталии, Турция.