Майк Перри назвал бойца, с которым он хочет подраться

Боец среднего веса BKFC и экс-боец UFC Майк Перри (4-0) считает, что его следующий соперник должен быть известным бойцом.

«У того, с кем компания хочет меня свести, должно быть определенное количество подписчиков, определенное количество просмотров в социальных сетях, в интернете, которые заставят людей следить за происходящим. Это не может быть просто односторонний бой, — объяснил Перри на пресс-конференции после боя BKFC 56. — Я не могу в одиночку продавать бой.

Мне на ум приходит одно имя — Энтони Петтис. Мы бы устроили потрясающий поединок. Он только что победил в боксе Роя Джонса-младшего. Думаю, его заинтересует поединок со мной на голых кулаках».

Перри в прошлом бою одолел экс-чемпиона UFC и Bellator Эдди Альвареса (1-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 декабря на турнире BKFC 56 в Солт-Лейк-Сити, США.