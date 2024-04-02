Майк Тайсон назвал самый приятный момент в его карьере

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) признался, что больше всего радовался завоеванию титула WBC в супертяжелом весе, после того как вышел из тюрьмы. Об этом он сказал Fight Hub TV.

— Какой момент в твоей карьере тебе больше всего нравится?

— Возвращение из тюрьмы и завоевание пояса чемпиона. Вы можете себе это представить? Сидеть в тюрьме и вернуться, завоевав самую величественную корону во всем спорте. Тюремное заточение и все такое, а потом выходишь и становишься самым богатым спортсменом в мире.

— Как вы поддерживали свой разум, когда были за решеткой?

— Да постоянно думал о дне своего освобождения. Чтобы титул снова был у меня на талии.

В 1992 году Тайсон был осужден за изнасилование и отсидел три года из шестилетнего срока. В 1996 году он победил Фрэнка Бруно (40-5) и стал чемпионом WBC в супертяжелом весе.