Боб Арум объяснил, почему перестал работать с Майком Тайсоном

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) вырубал своих соперников в первом раунде, что плохо сказывалось на телеканале ESPN, так как канал полагался на продажу рекламного времени.

«Мы делали еженедельные бойцовские шоу на ESPN. Мы делали их в течение 15 лет, по сути, развивая бойцов на этих шоу, — сказал Арум в разговоре с talkSPORT. — Тайсон только начинал, и мы назначили ему целую серию боев. Но проблема заключалась в том, что он был настолько устрашающим, что нокаутировал любого соперника, который попадался под руку, за один раунд, а это было не очень хорошо для телеканала, который полагался на продажу рекламного времени».

Тайсон и Джейк Пол (9-1) подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.