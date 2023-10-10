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Сегодня, 10:31

Майк Тайсон: «Если Нганну попадет по челюсти Фьюри, он упадет в нокаут»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) не устоит, если пропустит удар от экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-0).

«Я помогаю Нганну. Я учу его тому, что он способен делать, — сказал Тайсон в интервью The Daily Mail. — Он способен на гораздо большее, чем я предполагал. У него есть все, что нужно, чтобы нокаутировать любого, кто встанет на его пути. Как только он нанесет удар в челюсть Тайсона Фьюри, он нокаутирует и его. Никто не сможет пережить этого.

Моя философия боя с людьми и нокаутов заключалась в том, что я просто оказывал на них максимальное давление, какое только мог. Это было просто давление, давление, давление. Заставлять их совершать ошибки, а затем наносить нокаутирующий удар. Все просто.

Он [Фьюри] собирается провести хороший бой, драться жестко. Нужно постараться попасть по нему, чтобы выбить его из колеи, потому что он всегда восстанавливается и дерется изо всех сил».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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