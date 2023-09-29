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Сегодня, 21:03

Гассиев — об отказе Валлина пожимать руку: «Я на него не обиделся»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российско-армянский боксер Мурат Гассиев отреагировал на отказ шведа Отто Валлина пожимать руку на церемонии взвешивания.

«Нормально, это выбор каждого. Кто-то жмет руку, а кто-то — нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть как-то непривычно», — сказал Гассиев журналистам.

Валлин перевесил Гассиева перед боем. Вес россиянина составил 98 кг, а шведа — 107,75 кг. Их поединок пройдет 30 сентября в Турции.

Бокс
Мурат Гассиев
Отто Валлин
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