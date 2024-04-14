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Сегодня, 13:54

Неизвестный поджег автомобиль боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске

Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Волгодонске (Ростовская область) неизвестный поджег автомобиль российского боксера Дмитрия Кудряшова.

«Я на тренировке был, ребята младшие забежали, говорят, ваша машина горит. Я выбежал, начал тушить», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

26 апреля Кудряшов сразится с аргентинцем Даниэлем Робутти в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

38-летний россиянин — боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории и являвшийся претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA (2017). Последний бой Кудряшов провел в начале марта 2024 года, нокаутировав американца Деандре Севейджа.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Дмитрий Кудряшов
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