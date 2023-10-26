Алистар Оверим: «Нганну отправит Фьюри в глухой нокаут»

Бывший чемпион Strikeforce в тяжелом весе, чемпион Dream в тяжелом весе, чемпион K-1 World Grand Prix, первый боец, одновременно владевший мировыми титулами в ММА и кикбоксинге K-1 Алистар Оверим (47-19), уверен, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-0) нокаутирует чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«У Нганну не только есть шанс, я верю, что он победит, — сказал Оверим в эфире The MMA Hour. — Я смотрю на бои немного по-другому. Я в этой игре уже 30 лет. Нганну удивит, шокирует мир. Люди недооценивают бойцов UFC, для которых бокс — это что-то одномерное. Да, Тайсон — лучший боксер, но Франсис — большой чувак, очень большой чувак, очень сильный. Нганну отправит Фьюри в глухой нокаут».

Фьюри и Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.