Пирог считает, что Фьюри не проиграет Нганну

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог поделился ожиданиями от боя Франсиса Нганну против Тайсона Фьюри.

«Ребята с разным стилем из разных видов спорта. Дерутся по правилам бокса. Шанс поражения Тайсона Фьюри близок к нулю. Более того, если бы против него выходил другой боксер, шансы проиграть у этого соперника были бы высокими. Он сам боксер высокого уровня, психологически устойчивый», — приводит слова Пирога Metaratings.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.