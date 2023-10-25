Пирог заявил, что не поехал бы на соревнования с запретом на российскую символику

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог заявил, что не стал бы принимать участие в турнирах, в которых действовал бы запрет на российскую символику.

«Я могу только сказать за себя, потому что когда дело касается карьеры спортсмена, каждый выбирает свой путь. Допустим тебе 25 лет, из которых минимум 15 ты стабильно не просто занимаешься каким-то спортом, а живешь им. У тебя есть цель, к которой ты идешь десять лет, а то и больше. Стремишься к олимпийским медалям, и тут вмешивается какая-то политика между государствами. Запретить морально сложно. Я бы на соревнования (с запретом на российскую символику) точно не поехал, потому что одно дело, когда ты сам за себя выступаешь, а другое дело, когда ты осознаешь, что представляешь свою страну. Но упрекнуть других спортсменов не могу», — цитирует Пирога Metaratings.ru.

Пирог одержал 20 побед на профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения. Спортивную карьеру он завершил в 2012 году.