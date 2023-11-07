Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:27

Претендент на звание чемпиона в супертяжелом весе Джаред Андерсон арестован в США

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе 23-летний Джаред Андерсон (16-0) был арестован в понедельник утром в Орегоне, США, по обвинению в ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием в автомобиле в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Андерсон провел в тюрьме чуть более восьми часов и был освобожден, сообщает ESPN.

Андерсон занимает 15 место в рейтинге супертяжеловесов на BoxRec и шестое место в рейтинге ESPN. В прошлом бою он одолел Андрея Руденко (36-7) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 26 августа в Талсе, США.

Бокс
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ходыкин — о судействе: «Мы не можем требовать результата. Только требовать работы от самих себя»
Буре считает, что ситуация с вратарем Федотовым устраивает «Филадельфию»
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол готов сменить весовую категорию: «Почему я не могу подняться выше?»

BoxRec назвал 10 величайших боксеров второго среднего веса