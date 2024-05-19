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Сегодня, 16:28

Хрюнов: «Бой Усика и Фьюри точно вошел в историю бокса»

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Промоутер Владимир Хрюнов поделился впечатлениями от чемпионского поединка в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, бой Усик — Фьюри точно вошел в историю. И он точно продал второй бой. Все снова хотят увидеть в ринге то, что мы видели вчера. Все в ожидании реванша. Оба боксера молодцы. Александр победил заслуженно, решение судей было объективным», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Владимир Хрюнов
Тайсон Фьюри
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