Роберт Гарсия: «Если Усик победит Фьюри, он станет одним из величайших»

Мексикано-американский тренер Роберт Гарсия, признанный в 2011 году лучшим тренером года по версии журнала The Ring, надеется увидеть победу чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Я хочу увидеть, как Усик станет абсолютным чемпионом и, возможно, после этого уйдет из бокса. Он многого добился в боксе, дрался с великими бойцами. Если Усик победит Фьюри, он станет одним из величайших супертяжеловесов в истории. Я бы хотел, чтобы этого добился очень маленький парень. Кроме того, мне не понравилось, как выступил Фьюри против Нганну. Я не думаю, что он готовился к этому бою, и это неуважение к боксу, потому что все относятся к этому виду спорта серьезно. Это серьезный вид спорта, люди могут умереть на ринге. Поэтому я бы хотел, чтобы Усик победил», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия