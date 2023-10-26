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26 октября, 07:20

Рой Джонс рассказал, что нужно Нганну для победы над Фьюри

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) уверен, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (0-0) может донести свой удар до чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и победить.

«Вам должен понравиться поединок Фьюри против Нганну. Все остальные делают такие бои, почему они не могут? Это интересный бой. Если Нганну попадет по тебе, это может оказаться фатальным. Он умеет бить, и если он правильно поймает тебя, то это может стать проблемой. У него нет опыта профессионального бокса, но у него есть опыт боев, и он знает, как бить. К тому же его тренируют Дьюи Купер и Майк Тайсон, они могут поставить ему один единственный удар, который он должен донести. А в боксе, знаете, нужен только один удар. Нганну не может стоять и боксировать с Тайсоном Фьюри, он тебя убьет, поэтому он должен пойти туда и попытаться уничтожить его, и если он этого не сделает, то проиграет», — сказал Джонс Sporting Post.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Рой Джонс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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