Рой Джонс рассказал, стоит ли Саулю Альваресу проводить реванш с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) нужно подраться с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) в рамках второго среднего веса.

«Он поднялся в весе [в полутяжелый], чтобы бросить вызов самому себе. Он поднялся настолько высоко, насколько мог, чтобы бросить вызов самому себе [в бою с Биволом]. Когда он понял, что это его потолок, он вернулся вниз, восстановил форму и продолжил побеждать. Что в этом плохого? Значит ли это, что он сбавил обороты? Нет, не значит. Он проиграл полутяжеловесу. Стоит ли ему проводить реванш с Биволом? Да, но только в рамках второго среднего веса. Канело не полутяжеловес, он должен выступать во втором среднем весе», — сказал Джонс в интервью Boxing Social.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.