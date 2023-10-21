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Сегодня, 13:57

Саитов считает неуместным сравнение Тима Цзю с отцом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов считает неуместным сравнение Тима Цзю с его отцом чемпионом мира по боксу Константином Цзю.

«Считаю сравнение Тима с отцом неуместным. Его папа прошел свою школу жизни. Тимофей — хороший и опасный боксер, но на сегодняшний момент он не достиг такого уровня мастерства, как Костя. Да, некоторые технические элементы он позаимствовал у отца, но это не его копия. Он по-своему уникален. Надо поддерживать его, и, даст Бог, парень сможет превзойти достижения отца», — приводит слова Саитова RT.

На счету 28-летнего Тима Цзю 23 победы в 23 поединках в профессиональном боксе. Австралиец российского происхождения проведет следующий бой 15 октября против американца Брайана Мендосы.

В составе сборной СССР Константин Цзю становился чемпионом мира и Европы на любительском ринге. Всего в любительской карьере боксер одержал 270 побед в 282 поединках.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1219946-saitov-tim-czyu
Бокс
Костя Цзю
Тим Цзю
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