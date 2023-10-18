Сауль Альварес: «Мне достаточно одной руки, чтобы победить Конора»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) ответил экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6), который высмеял мексиканца.

«Это было одно из величайших выступлений в профессиональном боксе [в бою против Мейвезера]. Я нанес больше ударов по Флойду, чем Канело. Я бы с удовольствием провел еще один бой», — написал Макгрегор в соцсети X, на что Альварес ответил: «С тобой мне достаточно одной руки, и мне не нужно наносить столько ударов».

Мейвезер завершил карьеру на профессиональном ринге в 2017 году, когда победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.