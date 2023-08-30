Тайсон Фьюри рассказал, чем он займется после завершения карьеры

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что он намерен наслаждаться жизнью и воспитывать своих детей после того, как завершит профессиональную карьеру боксера.

«Возможно, позже я смогу сделать еще одно шоу на Netflix, где я буду тренировать и управлять бойцами, следующим чемпионом мира в тяжелом весе или следующим чемпионом Британии. Это может быть интересно. На самом деле у меня нет никаких амбиций делать что-то подобное [работать на телевидении], я просто хочу тренироваться каждый день, быть здоровым и быть хорошим отцом.

Я собираюсь выпустить духи, лосьон после бритья. Я собирался выпустить триммер для бороды, хотя сейчас у меня нет бороды. Что еще? Я не совсем уверен. Я мог бы сняться в кино. В остальном я просто хочу воспитывать своих детей и наслаждаться жизнью», — сказал Фьюри на видео, опубликованном в соцсети X.

Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.