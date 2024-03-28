Тим Цзю готов отказаться от титула WBO ради боя со Спенсом

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) ради поединка с экс-чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-1) может отказаться от титула.

«Глен Дженнингс, менеджер Тима Цзю, сообщил нам, что они готовы отказаться от титула WBO, чтобы провести бой со Спенсом, но он предпочитает отложить этот разговор до понедельника», — сообщает издание ThaBoxingvoice.

Кит Турман (30-1) снялся с боя с Цзю из-за травмы. Его место займет 26-летний Себастьян Фундора (20-1). Бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.