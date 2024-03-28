Спарринг-партнер Бетербиева: «В бою с ним ринг становится меньше»

Британский полутяжеловес Дэн Азиз (20-1), который спарринговал с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0), высоко оценил Бетербиева в преддверии боя с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Это отличный бой, я с нетерпением жду его. Я думаю, что и Бивол, и Бетербиев могут победить. Каково быть на ринге с Бетербиевым? По мере того, как идут раунды, ринг становится все меньше и меньше. Как будто ринг сужается. У него есть давление и сила, а еще у него есть боксерские навыки. Мне нравится Бетербиев. Он ведет правильный образ жизни», — сказал Азиз Pro Boxing Fans.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.