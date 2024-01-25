Тим Цзю подерется с Китом Турманом 30 марта в Лас-Вегасе

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) проведет защиту титула в бою против Кита Турмана (30-1) 30 марта в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN.

Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.

Цзю победил Брайана Мендосу (22-3) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 15 октября 2023-го в Сиднее, Австралия.

Турман потерпел единственное поражение от экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) в 2019 году.