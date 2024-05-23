Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:50

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) поднялся с третьей строчки на первую в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN. До этого рейтинг возглавлял абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0), на втором месте был неоспоримый чемпион в двух весовых категориях Наоя Иноуэ (27-0).

В первой десятке также оказались чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0), абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2), чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0), чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0), чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0), чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе Джесси Родригес (19-0) и чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1).

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Теренс Кроуфорд
1
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Источник: вратарь «Краснодара» Сафонов может перейти в «ПСЖ»
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании Gloria Jeans
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
СМИ узнали о суде над следователями по обвинению в рекордных взятках
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Команда Фьюри подтвердила, что реванш с Усиком состоится в октябре