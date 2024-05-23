Усик возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) поднялся с третьей строчки на первую в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN. До этого рейтинг возглавлял абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0), на втором месте был неоспоримый чемпион в двух весовых категориях Наоя Иноуэ (27-0).

В первой десятке также оказались чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0), абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2), чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0), чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0), чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0), чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе Джесси Родригес (19-0) и чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1).

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.