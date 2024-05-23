Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:23

В Международной боксерской федерации прокомментировали возможное лишение Усика чемпионского титула

Алина Савинова
Telegram Дзен

В Международной боксерской федерации (IBF) заявили, что могут лишить украинца Александра Усика чемпионского звания, если не будет запроса об отсрочке защиты титула.

«В контракте не должно быть пункта об обязательном реванше, который помешает защите титула. Это не секрет для промоутеров, они знают о последствиях. Мы уже поступали так раньше. Любой действующий чемпион IBF может попросить об исключении, но от команды Усика такого запроса не было», — приводит ТАСС слова представителя IBF.

Ранее сообщалось, что Усика могут лишить титула по версии IBF в связи с тем, что он не сможет в необходимые сроки провести защиту титула. Если это произойдет, то вакантный пояс 1 июня разыграют хорват Филип Хргович и британец Дэниель Дюбуа.

Источник: ТАСС
Бокс
Александр Усик
1
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
SHAMAN получил премию от Минобороны РФ
Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Вратарь сборной России едет в Париж за 20 млн евро. Что происходит с трансфером Матвея Сафонова в «ПСЖ»
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN