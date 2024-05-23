В Международной боксерской федерации прокомментировали возможное лишение Усика чемпионского титула

В Международной боксерской федерации (IBF) заявили, что могут лишить украинца Александра Усика чемпионского звания, если не будет запроса об отсрочке защиты титула.

«В контракте не должно быть пункта об обязательном реванше, который помешает защите титула. Это не секрет для промоутеров, они знают о последствиях. Мы уже поступали так раньше. Любой действующий чемпион IBF может попросить об исключении, но от команды Усика такого запроса не было», — приводит ТАСС слова представителя IBF.

Ранее сообщалось, что Усика могут лишить титула по версии IBF в связи с тем, что он не сможет в необходимые сроки провести защиту титула. Если это произойдет, то вакантный пояс 1 июня разыграют хорват Филип Хргович и британец Дэниель Дюбуа.