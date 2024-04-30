Верджил Ортис — о бое с Тимом Цзю: «Это будет третья мировая война»

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Верджил Ортис (20-0) пообещал устроить шоу в бою с экс-чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Тимом Цзю (23-1).

«Не думаю, что у меня быстрые руки. Но у меня высокий бойцовский IQ. Люди думают, что я бью наотмашь. Но это их дело, меня это не волнует. Мое самое сильное качество — импровизация. Да, я уже знаю, как пройдет мой бой с Тимом. Это будет третья мировая война, но она будет техничной. Мы не будем просто биться на убой, мы будем использовать тактику. Это будет тяжелый бой, исход которого трудно предсказать. Мы изучим Цзю, поймем, над чем нам нужно работать. Я в предвкушении этого боя», — сказал Ортис в интервью Шону Зиттелю.

Цзю и Ортис подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.