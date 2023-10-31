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Сегодня, 18:30

Африканский супертяж уверяет, что нокаутировал Усика в спарринге. Украинец это отрицает. Кто из них врет?

Отдел единоборств «СЭ»
Боксеры Мартин Баколе и Александр Усик
Мартин Баколе и Александр Усик.
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Мартин Баколе теперь хочет биться с Александром Усиком в полноценном поединке.

28 октября, помимо боя Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну, в Эр-Рияде прошло еще несколько любопытных поединков. В том числе боя супертяжей — 30-летнего Мартина Баколе и 42-летнего Карлоса Такама. Молодой (для супертяжа) конголезец нокаутировал опытного камерунца уже в четвертом раунде — ударом в корпус. Баколе пробил Такаму корпус, продолжил атаку, и рефери остановил бой.

Теперь у Мартина 20 побед в профессиональном боксе (15 КО). Проиграл же он лишь один поединок (Майклу Хантеру, ТКО, в 2018-м). Отдельного внимания заслуживают его габариты — рост 198 см, вес — под 140 кг (на взвешивании перед поединком с Такамом показал 136 кг).

Боксер Мартин Баколе
Мартин Баколе.
Фото Reuters

После боя Баколе дал небольшое интервью «СЭ», рассказав, как в спарринге нокаутировал чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика.

— Он хороший боксер, очень хороший, — сказал Баколе. — Но сегодня все могли увидеть, насколько я жесткий. Если я стою перед тобой, ты не выживешь. Александр Усик — отличный боксер. У меня нет дизреспекта к нему, я его уважаю, но я готов побить его, проверить себя в бою с ним.

— Но был ли нокаут в спарринге или нет?

— Конечно, был! Конечно.

— Ты его нокаутировал?

— Легко. Вы можете спросить его об этом. Я остановил его не в том смысле, что спарринг остановился. Я остановил его ударом по корпусу, он отдохнул минуту, и затем мы начали заново. Он воин. Это было очень похоже на то, что случилось с ним в бою с Даниэлем Дюбуа. В зале произошло то же самое. Ранее я об этом не рассказывал, потому что я профессионал. Но ты можешь посмотреть пресс-конференцию, где Джошуа спрашивает его — пропускал ли ты удар в корпус в зале? Люди уже говорили об этом, и Джошуа спросил про этот бадишот. Ты сейчас задал мне вопрос, и я ответил, потому что люди уже знают об этом. Такое действительно было. Усик здесь, и если ты встретишь его тут, задай ему вопрос на этот счет.

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Впервые же Баколе поведал о нокауте в спарринге с Усиком полгода назад — в прямом эфире Sky Sports. Тогда он тоже употребил слово «остановил». Теперь же он четко обозначил, что это был нокаут. Спарринг был еще до реванша Усика с Энтони Джошуа (прошел в августе 2022-го). А Джошуа о том случае, по мнению Баколе, рассказали люди, присутствовавшие в тот момент в зале (например, Лоуренс Околе). Случился же нокаут, по словам африканского боксера, в первом или втором раунде.

Боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вчера вышло большое интервью Александра Усика YouTube-каналу Seconds Out. И в нем Усик дал понять, что нокаута в спарринге не было. Вернее, он сказал так: «Я не падал» (во всяком случае, в окончательную версию интервью попали эти слова).

«Меня невозможно победить ударами ниже пояса, — сказал Усик. — Возможно, моя жена знает, где мои слабые места, но сначала [соперникам] нужно о них узнать. После последнего поединка во Вроцлаве мои яйца стали золотыми. У нас есть видео всех наших спаррингов. Во время этого спарринга он постоянно наносил удары по корпусу, но даже после самых мощных я не падал».

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Сейчас Баколе занимает второе место в рейтинге супертяжелого веса WBA. На первом — Деонтей Уайлдер, чемпион — Александр Усик. Не исключено, что Баколе и Усик вновь встретятся в ринге — но уже не в спарринге, а в полноценном бою.

Бокс
Александр Усик
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