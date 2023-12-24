Почти без нокаутов. Джошуа не дали добить Валлина, Уайлдер потерял удар, Бивол отпустил Артура?

Боксёрское шоу в Саудовской Аравии оказалось не слишком похоже на то, что от него ожидали многие — яркие победы Уайлдера и Джошуа, а далее их очный поединок. Джозеф Паркер испортил сюжет.

Где-то в середине боя Уайлдера с Паркером я поймал себя на мысли, что в зале очень тихо. Словно смотришь не бокс, а гала-ужин, не хватало только лязгания вилок и ножей по тарелкам, когда гости отрезают себе кусок мяса. За мясо должны были отвечать как раз Уайлдер и Паркер. От Деонтея ждали нокаута, такая уж у него репутация. Но тарелки были пусты — и ожидание было тягостным.

Паркер не хотел сближаться и входить на дистанцию атаки соперника. Сам Уайлдер явно ждал момента, когда Паркер начнёт сокращать дистанцию, потому что это именно то, что он привык использовать. Но Уайлдер выглядел недостаточно тяжеловесным, недостаточно быстрым и острым — его правая систематически опаздывала. И пока он просто не вел бой, а отбывал номер, этим занимался новозеландец.

Вести бой — значит создавать моменты, а не ждать их. Паркер бывший чемпион мира, не стоило от него ждать, что Джозеф зачем-то будет сам подставляться. В восьмом раунде он еще и поймал оппонента на удар за 30 секунд до гонга и обрушился на Уайлдера со всем, с чем только мог, но тот выстоял. Даже попытался активнее поработать в финале поединка, но как можно рассчитывать на то, что оно вдруг само начнет получаться?! Что Паркер станет ошибаться?

Есть рапространенная версия, что не то что-то было с головой у Деонтея, что он не восстановился после жестокого избиения от Фьюри в двух последних боях... но я вижу проблему в том, что Джозеф Паркер провел с осени 2022 года 4 поединка, а Деонтей — один неполный раунд. Год совсем без боев! А для человека, который не боксирует в классическом понимании этого слова, для которого больше важен инстинкт убийцы, чувство момента и подбор дистанции, все это крайне критично. Бокс на ощущениях, а не на классе. И Уайлдер провалился как экс-чемпион мира и как боксер, в которого еще можно поверить.

Когда вышел на ринг Энтони Джошуа, публика в зале немного оживилась, некоторые даже пытались петь — но быстро перестали. Воздух, может быть, не тот. С точки зрения качества бокса — вопросов к Энтони не было. Силовой, в меру динамичный стиль. Сразу бил, а не обозначал — в корпус, в грудь. Отто Валлина он слишком хорошо знал, боксировал с ним в любителях, спарринговал в профи. Когда правый прямой, а затем левый хук влетели в голову шведу в пятом раунде, и он, и его угол все правильно поняли. И на шестой — не пошли.

Интервью после боя получилось забавное. В сущности, и Джошуа, и его промоутер Эдди Хирн пытались спасти мегафайт: «Но вы же все равно хотите увидеть бой с Уайлдером?» Зал отзывался, но слова британца и про Уайлдера, и про величие, звучали уже не слишком убедительно.

Из мегафайтов нас остаётся надеяться на Фьюри и Усика. И еще на то, что в 2024 мы увидим в одном ринге Бивола и Бетербиева.

В поединке Дмитрия Бивола в целом все было ясно уже в середине первого раунда. Прессинг, эффективная работа передней рукой, слишком медленный на его фоне Линдон Артур. Отчаянно делающие вид, что им весело, Конор Макгрегор и Криштиану Роналдо в рингсайде. И повисающий в воздухе вопрос, Бивол не мог добить соперника или не хотел? Склоняюсь ко второму. Его команда наверняка думает уже про Бетербиева, и продышаться сейчас 12 раундов после паузы больше чем в год — полезнее, чем попытаться кого-то впечатлить. В сухом остатке по результату 12 раундов — ноль сомнений, ноль ржавчины, ноль веселья. Просто хорошо сделанная работа.

А главной и, пожалуй, единственной большой неожиданностью стало поражение Арсланбека Махмудова. Боксер, которого считали одним из главных «проспектов» в тяжелом весе, переехал Агит Кабайел, по которому было много сомнений и вопросов. Лично мне Агит казался слишком открытым и медленным, но по факту его умение терпеть, а еще удары по туловищу Махмудова решили все довольно быстро. Арсланбек, глядя на которого казалось, что его словно создала нейросеть — пугать детей и взрослых, главным образом соперников — столкнулся с жестокой реальностью. Стоило после первых тяжелых пропущенных ударов что-то поменять, но он пребывал в уверенности, что вот-вот Агит сломается или устанет. Сломался Махмудов.