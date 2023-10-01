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Гассиев проиграл бывшему сопернику Тайсона Фьюри. Мурат оказался не готов к резкому повышению оппозиции?

Гассиев проиграл шведу Валлину раздельным решением судей
Отдел единоборств «СЭ»
Мурат Гассиев.
Фото Скриншот трансляции Первого канала
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Российский боксер уступил раздельным решением.

Вечером 30 сентября в Анталье (Турция) состоялся боксерский вечер, в главном событии которого Мурат Гассиев встретился с шведом Отто Валлином в поединке за пояс WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Кроме того, этот бой носил статус претендентского на титул IBF в тяжелом весе.

Для Гассиева бой с Валлиным стал первой защитой титула, который он завоевал в поединке против Майка Балогуна. 40-летнего американца Мурат нокаутировал во втором раунде в марте 2023-го. К встрече со шведом Гассиев подходил на серии из четырех побед: до Балогуна он нокаутировал Нури Сефери, Михаэля Валлиша и Карлуса Уэлча, причем с Сефери и Уэлчем россиянин разобрался в первом раунде.

Но такую оппозицию сложно назвать адекватной, особенно на фоне единственного поражения 29-летнего Гассиева. В 2018-м Мурат проиграл Александру Усику, после чего не выходил в ринг два года. Отто Валлин стал первым соперником Гассиева после возвращения, который по уровню хотя бы немного ближе к тем противникам, с которыми Мурат бился раньше.

Мурат Гассиев и&nbsp;Отто Валлин. Гассиев проиграл Валлину: Мурат уступил раздельным решением судей. Онлайн-трансляция боя

32-летний Валлин в профессиональной карьере провел 26 поединков. Как и Гассиев, он проиграл только однажды. Если Мурат уступил Усику, то швед — вероятному следующему сопернику украинца, Тайсону Фьюри. Валлин был одним из двух соперников Фьюри между первым и вторым поединками с Деонтеем Уайлдером. Цыганский король победил единогласным решением судей: он не просто не смог финишировать неизвестного шведа, но и получил жуткое рассечение над правым глазом, на которое врачи наложили 47 швов.

На церемонии взвешивания Гассиев показал 98 кг, а его соперник — почти на 10 кило больше. При этом сам Мурат на прошлый поединок выходил в весе 108 кг — за полгода он прилично скинул. Во время дуэли взглядов Валлин отказался пожимать руку россиянину — тот отреагировал с улыбкой и большого значения этому не придал.

Мурат начал поединок первым номером, прессинговал и поджимал Валлина к канатам. Швед работал в привычной для себя манере, двигался не слишком активно и изредка пропускал джебы от Гассиева. Во второй трехминутке Гассиев активизировался, старался сокращать дистанцию и работать по корпусу соперника. Валлину тоже пришлось работать интенсивнее, но все его удары попадали по блоку. В третьем раунде Гассиев не сбавлял темп, а примерно за минуту до конца здорово достал голову Валлина правым кроссом. Швед не был потрясен, но на полсекунды потерялся в пространстве.

Гассиев не прекращал атаковать и забирал раунды, но Валлин иногда выбрасывал неплохие джебы и ловил россиянина. Мурат же искал возможности в ударах по корпусу, в том числе пытался пробить печень шведа. В шестом отрезке Валлин прилично зацепил и потряс Гассиева, а затем обрушил на него серию из жестких ударов. Мурат тоже оформил несколько четких попаданий, но этот раунд наверняка остался за шведом. В дальнейшем поединок протекал скорее по сценарию Гассиева: россиянин шел вперед и накидывал мощные бомбы, а швед держал дистанцию и пытался отбиться джебами.

Мурат Гассиев.
Фото Скриншот трансляции Первого канала

Валлин перебивал Гассиева по общему числу ударов, но выстрелы Мурата были значительнее — шведу было сложно устоять, несмотря на преимущество в весе. К финальному раунду Гассиев явно сдал функционально, но продолжал прессинг. Когда бой закончился, предугадать счет на карточках судей было невозможно даже приблизительно. Победу раздельным решением судей забрал Валлин — 115:113, 111:117, 115:13.

Гассиев проиграл во второй раз в карьере, хотя один из судей насчитал девять раундов в пользу россиянина. Команде Мурата предстоит сделать работу над ошибками и подумать над следующим соперником. Возможно, уровень оппозиции Гассиеву повысили слишком резко.

Мурат Гассиев
Отто Валлин
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