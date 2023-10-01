Бой, не оставляющий надежды. Команда Гассиева разучилась выигрывать?

Бой Мурата Гассиева в Анталии завершился поражением с разногласием судей.

Отто Валлин боксирует в соответствии с поставленными задачами. Он обычно настолько плох, насколько это нужно. Я не шучу: когда мы в 2015 году ехали в Швецию с Владимиром Гончаровым, мы планировали победить Отто, но он хорошо изучил нас, прибавлял и прибавлял по ходу боя, делая в целом столько, сколько нужно для победы. Так как травмировавший руку боксер выиграл у него пару раундов, я все равно решил, что Валлин середнячок, и на какое-то время о нем не думал и не следил. Но швед не проигрывал и набирался опыта, и в 2019-м вышел на бой с Тайсоном Фьюри, устроил ему жуткое рассечение, работал первым номером и выглядел вообще неплохо.

Еще перед вчерашним поединком мне пришло в голову, что готовиться к бою с Валлином, основываясь на том, как он дрался против Фьюри, тоже будет ошибкой. Валлин меняется от соперника к сопернику, может первым номером работать, может вторым, на длинной дистанции, на средней... Гассиев некрупный боксер для тяжелого веса, но прессингующий, так что план Отто был отирать спиной канаты и работать в ответ.

О плане было известно заранее — на этапе согласования деталей контракта команда шведа запросила большой ринг и канаты пошире. Странности были и с точки зрения санкционирования поединка. В WBA мне сначала не ответили по статусу поединка, а затем подтвердили: «Да, это наш бой, за пояс Intercontinental, но мы не знаем, о чем они договаривались с другими версиями». Как выяснилось, по IBF был статус отборочного поединка. Но никто не говорил про место официального претендента, тем более там сейчас Хргович, и именно с ним нужно боксировать Усику.

И для меня загадка, почему мотивированный и физически хорошо готовый Мурат построил поединок именно так. Попадания точные и четкие были, а еще плотные удары через защиту — и люди в рингсайде аж вскрикивали в восторге, но это помогает выиграть раунды только в домашнем поединке или в параллельной вселенной, где слабовидящие судьи оценивают бой по шуму зрителей. Зрители в целом были все за Гассиева.

Но реальность была суровой — объем работы, которую делал Мурат, был недостаточным. Начало боя — много финтов, мало ударов. Со второй половины — почти без обманных действий, но ударов больше не стало. И, самое главное, это были одиночные атаки. Никаких сдвоенных ударов, никаких длинных серий по стоящему у канатов сопернику, хотя и Валлин не особенно стоял. Более 90 % работы он делал передней рукой. Его джеб левши Мурат никак не мог нейтрализовать, но еще более странным было то, как легко Отто выходил из-под прессинга у канатов. Смещался, отбивался, иногда разворачивал Гассиева, и все почти без клинчей.

Боксер, который верит в свой убойный удар, обычно не меняет план на бой. Он только использует разные способы удар спрятать — отвлечь противника, сменить угол атаки, ритм... Здесь ритм был до ужаса монотонным. И диктовал его Валлин.

Отто в целом неплохо держит удар, но здесь он почти не пропускал. Серьезно, во всех предыдущих боях он получал в голову больше. По ходу поединка я начал фиксировать для себя вопросы, на которые не находил ответа. Вот они:

Где повторные атаки? Где серии?

Почему Мурат не отрезает Валлина от пространства, всегда дает ему выходить из угла?

Почему Отто выигрывает бой на ногах, контролирует Гассиева, не нанося урон?

Почему только одна или две попытки взорваться за раунд? Почему нет попыток увеличить темп, плотность атак?

Почему Мурат опять охотник за головами? Где удары в корпус?

Швед наносит много джебов, но дисциплинированно возвращает руки для защиты. Тогда почему не попробовать навстречу?

Ответ на последний вопрос я получил примерно сразу. В шестом раунде, пытаясь загнать Отто в угол, Гассиев пропустил быстрый и чувствительный удар правой. Отто погнал его назад, попытался развить успех, но Мурат восстановился. Но после этого эпизода я понял, что Валлин действует далеко не на пределе своих возможностей. Но ему и не нужно было, он контролировал происходящее. А вот почему не пытался прибавить и что-то соорудить Мурат — я так и не понял.

Дефицит тренерской мысли, неумение драться с левшами, физическая неспособность взвинтить темп, снова травма? Проблема в том, что сейчас все будет звучать как оправдание. А тем, кто верил и верит в Гассиева, нужны не оправдания, а причины поверить в него снова. Первый серьезный соперник за пять лет не оказался перезапуском, это был просто неудачный сиквел боя с Усиком. Примерно то же самое, но только хуже. А после такого принято терять надежду на лучшее.

«Второе поражение, ты понимаешь?! Второй раз он проиграл», — сокрушался рядом с выходом один из фанатов. Я не вижу проблемы в поражении, если из него будут сделаны выводы. Но я и не вижу того, кто должен думать и принимать решения за Мурата. Значит, он должен это сделать сам, попутно обидев многих уважаемых людей, которые столько для него сделали и делают. Все, что делали они с Гассиевым до этого, привело к этому проигрышу.

Для Гассиева варианта только два. Оставаться прежним Муратом, для которого главное быть человеком, уважать старших, благодарить друзей, не обижать людей — и все так же давать принимать решения тем, кто делает это сейчас.

Второй вариант — сделать то, что важно для карьеры. То есть нечто противоположное первому. Сказать всем правду: «Ребята, мы все облажались. Я хочу поменять команду».

Но есть и еще один способ. Подождать смены пейзажа в элите. Не важно, встретится ли Фьюри с Усиком или нет, дальше на очереди Хргович, через какое-то время Валлин, а еще есть китаец Чжан Чжилэй с поясом WBO, Мануэль Чарр с WBA, и Гассиев получит еще один шанс. Даже если не драться с топами, но просто регулярно боксировать, можно дойти до первой строчки и официального претендентства. И в этот раз наученная опытом команда Мурата, быть может, начнет общаться с судьями, назначит правильных и объяснит, кому должны отдавать все близкие раунды. Это, между прочим, тоже часть боя, и они ее даже не проиграли, а просто сдали. А команда Отто Валлина — нет.