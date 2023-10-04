Она страшнее, чем вы думаете.

Дмитрий Бивол (21-0) так редко побеждает нокаутами (последний был пять лет назад), что болельщики чуть ли не считают его руки подушками.

Но как бы странно это ни звучало, не всегда можно получить истинное представление о возможностях бойца на основании только одних поединков. Уровень напряжения и плотности титульных боев столь высок, оборонительные редуты столь непроходимы и места для риска так мало, что найти нокаут, тем более зрелищный, очень тяжело. Боец может бить очень сильно, но при этом обладать такой феноменальной игровой манерой поединка, как у Бивола, что проще выиграть только за счет нее и не рассчитывать на мощь удара.

А вот спарринги и тренировки часто могут подсветить такие детали, которые обыватель в бою никогда даже не заподозрит. Ну вот, например, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл с Каруаной очень плотный матч на первенство мира с невысокой зрелищностью и минимумом результативных партий, что обычному зрителю во всех этих ничейных играх тяжело понять всю силу и стихийность таланта Карслена. А вот когда вы включите стримы на YouTube, где Магнус с бутылкой пива, не напрягаясь, громит обычных гроссмейстеров, матуя их по-всякому, только тогда вы понимаете его истинный уровень.

То же самое и с боксом. Мы порылись в Сети и нашли рассказы партнеров Бивола о работе с ним. Ниже — самое интересное.

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Дэвид Бенавидес (27-0), чемпион мира

Рассказ Бенавидеса лучше отразить полным диалогом с журналистом, поскольку там разговор вышел на Геннадия Головкина, о работе с которым Бенавидес поделился крайне интересными воспоминаниями.

Фото Соцсети

— У Бивола хорошая двойка. Когда мы спарринговали, мне показалось, что у него лучшая двойка среди всех, с кем я когда-либо работал. Если у тебя даже небольшая щель в блоке, этот засранец заводит туда удар.

— Ты работал с GGG, когда тебе было 15-19 лет, верно?

— Да. Он очень умный боец. Дело не только в его силе, а в том, как он двигается. Он высматривает, заводит тебя в маленький уголок какой-то и начинает там работать. Я у него многому научился. Каждый спарринг с ним я должен был быть на уровне, иначе мне приходилось плохо. Этот засранец очень сильно бьет.

— Я расскажу тебе реальную историю про GGG. Один мой товарищ пошел работать с ним и не знал, кто он такой. И он уронил GGG. Но когда GGG поднялся, он так избил его, что мой друг сказал: «Эти 1500 долларов за спарринг не окупят ущерб мозгу». И ушел домой.

— Реально смог уронить GGG?

— Да, потому что он не знал его.

— Я помню, ко мне как-то в кэмпе подошли тренеры GGG и сказали: «Мы сейчас будем делать спарринги, и партнеры будут работать с GGG в защитном поясе для корпуса, бадигарде. Наденешь?» Я говорю: «Не, зачем? Если уронят меня, то уронят. В бою-то не будет никакого бадигарда». И в итоге GGG уронил в тот день всех ребят в бадигарде, кроме меня. Я первый с ним встал, дал ему хорошую работу. Но потом он уронил всех, одного за другим. Панчами в корпус! Хотя они были в бадигарде.

Тогда я понял, что я в порядке. Потому что я был самый молодой среди них, и меня он не смог уронить. А их он просто разнес, убил. Я слышал, не знаю, правда это или нет, но поговаривают, что он когда-то нокаутировал панчем в корпус Ковалева. И причем Ковалев тогда был на пике. Прям жестко уронил его. Мне нравится Ковалев, в любом случае. Их первый бой с Паскалем — один из моих любимых вообще. На пике Ковалев был особенным, другим.

Кем Силич (17-1), профессиональный боксер

«Он очень сильный. Тяжело бьет с рук. Его силу нельзя недооценивать, я видел, как он отправлял людей в больницу. Помню, в Санта-Монике один парень спарринговал с ним и получил кровоизлияние в мозг. У него заболела голова, поехали в больницу, и оказалось, что кровоизлияние. Причем парень работал в шлеме. Он [Бивол] мощный. У него тяжелые руки, и он очень хитро работает, этот непонятный его джеб, левая рука постоянно работает, двигается, а потом он заряжает силовой удар. Весь этот российский стиль, он использует его идеально. И он может держать удар».

Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

Карим Хэккет (12-0), профессиональный боксер

«Больше всего Бивол меня удивил тем, как он умеет использовать пространство. Он очень хорош в том, чтобы наказывать за ошибки. Даже если ты завалился на дюйм, всего на дюйм, он накажет тебя. Но в то же время я заметил, что, если кто-то проходит с ним на ближнюю, Бивол не очень силен в защите корпуса, вообще в защите в ближнем бою».

Зурдо Рамирес (44-1), экс-чемпион мира

«Я никогда не видел такой стиль, как у Бивола. Очень необычные углы, необычная манера, не такая, как у других. При этом у него есть и сила, и скорость» (было сказано в декабре 2017-го, за пять лет до боя с Биволом, который Зурдо проиграл единогласным решением. - Прим. «СЭ»).

Материал составлен на основе интервью боксеров для YouTube-каналов «ESNews» и «SNOWQUEENLA» и «villainfy media».