Отец Фьюри устроил стычку в отеле. Боднул члена команды Усика и сам получил рассечение

А мама Усика пообещала убить Тайсона, если британец еще раз толкнет сына.

Вечером 18 мая в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В преддверии поединка между командами бойцов произошла стычка, одним из зачинщиков которой стал отец Тайсона Джон Фьюри.

Когда команды боксеров встретились в лобби отеля, они скандировали фамилии Усика и Фьюри, пытаясь перекричать друг друга. Все закончил Фьюри-старший — он боднул головой одного из членов команды Усика, Станислава Степчука. Затем Джон Фьюри посмотрел в камеру, и стало ясно, что удар получился сильным: мужчина разбил себе лоб. Вероятно, отец Тайсона попал Степчуку по зубам.

«Я лишь поддерживал нашу команду, — сказал Степчук Seconds Out. — Мы просто кричали: «Усик, Усик». Он сошел с ума. Хотел ли я его ударить? Да, но из-за разницы в возрасте это не было бы честно. Ему не следует ввязываться в настоящую драку, потому что он может получить сердечный приступ и скончаться в машине скорой помощи».

Джон Фьюри позже извинился за свой поступок, но оправдался тем, что член команды Усика вел себя неуважительно. «Искренние извинения всем, — сказал Фьюри. — Эмоции и напряжение зашкаливают. Это парень был крайне неуважителен. Если вы подойдете близко к бойцу, то кое-что словите. Для меня важно уважение к моему сыну, и он не проявил его. Рассечение? Оно не беспокоит меня, мы живем ради того, чтобы биться. Для меня это обычно».

Сам Усик отреагировал на произошедшее спокойно. «Для меня это не имеет значения, — сказал Усик каналу The Stomping Ground. — Я сосредоточен только на поединке. Плохое поведение команды Фьюри, отца Фьюри — это исключительно проблема команды Фьюри. Слова Тайсона Фьюри о том, что он меня уважает? Я думаю, что у него биполярное расстройство. На одной неделе он говорит: «Кролик, плохой парень, полутяжеловес». На следующей неделе называет меня хорошим боксером, говорит много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом. Я сосредоточен только на бое».

Александр также рассказал о реакции своей мамы на конфликты с семьей Фьюри. По словам украинского боксера, его мать пообещала убить Тайсона Фьюри, если тот еще раз толкнет ее сына, как сделал это на пресс-конференции.

«Мама всегда немного злится насчет таких вещей, — сказал Усик в интервью Boxing King Media. — «Эй, чего это он тебя толкает? Что он сказал тебе?» — спрашивала она. Я сказал: «Мам, это шоу. Просто шоу, расслабься». А она: «Слушай, если он еще раз тебя толкнет, я убью его».