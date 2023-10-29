Победа Асбарова над Папиным показывает, что в боксе все плохо

Неожиданно для многих, но не так уж сенсационно Сослан Асбаров победил Алексея Папина решением судей.

Бой на самом деле показывает печальное состояние индустрии классического профессионального бокса в России. История Папина последних лет это история подающего надежды боксера, который начал здорово, но не реализовал свой потенциал. Кто-то скажет про травмы и паузу в год перед этим боем, но куда важнее то, что и предыдущие бои Алексея были в каком-то роде бессмысленными. Последние три боя — это раунд или два каждый. Против оппозиции крайне низкого качества. Что происходит, когда дерешься только с такими? Ты деградируешь.

Алексей никогда не был тонким тактиком, особо хитрым, но даже тот багаж опыта, который он набрал, когда пришел из кикбоксинга в бокс, он будто растерял. Я не знаю, винить в этом тренерский штаб или плохую подготовку, но его бокс был простым и одномерным. В свою очередь, Сослан Асбаров, который еще недавно в глаза всех был представителем другой индустрии, кулачных боев, поп-бокса, YouTube-бокса, провел 4 боя, потратив на это чуть больше года, и с каждым поединком все больше вспоминал и восстанавливал. Мастер спорта международного класса не проявлялся в нем в первых профессиональных боях, но в текущий момент времени и пространства он выглядел бойцом более высокой квалификации.

Алексей Папин. Фото Федерация Бокса России

Свободнее в передвижении по рингу, менял стойки, направление движения. Работал в контратаке, более неожиданно переключался между этажами. То немногое, что у Папина получалось, он делал в момент, когда Асбаров был у канатов, когда можно было опереться на цель. В центре ринга Алексею не хватало полшага и полсекунды. И все действия его были читаемы.

Как только он выбрасывал первый удар и делал шаг по направлению к сопернику, Сослан смещался в сторону или набрасывал 2-3 своих удара, не давая Папину развивать атаку. Нокдаун во втором раунде Папина даже не очень затормозил, он продолжил прессинговать, работать первым номером, но правую инстинктивно стал выбрасывать реже. На этом же его Сослан и поймал — зарядил жесткий левый хук прямо над плечом в момент удара. План на бой у Асбарова был продуманным и работал.

Это был качественный бокс на уровне техники, исполнительского мастерства, но в поединке не было интриги — потому что угол Папина ничего в его стиле не мог поменять. Алексей к середине боя начал подныривать под хуки соперника, собственно, боксер его уровня должен адаптироваться, видеть такие вещи. Но Асбаров начал чаще пробивать в печень. Так или иначе, в поединке не было того компонента, где у Алексея получалось бы лучше. Ни джебы с дистанции, ни ближний бой...

Сослан Асбаров победил Алексея Папина. Фото Федерация Бокса России

Асбаров не впечатлял меня в кулачных боях — его соперниками не было обученные и опытные бойцы. Странно выглядел против другого боксера-кулачника Фомичева. Удивил против Дмитрия Кудряшова, чуть не проиграл в Дубае малоизвестному Брэндону Глэнтону, но объем проделанной работы и общий его спортивный бэкграунд сделали свое дело. К Папину он был готов лучше, чем тот к нему. И почти все эти бои были в лиге Hardcore, выросшей из кулачных и поп-мма турниров. Там есть деньги на то, чтобы он дрался регулярно. А в боксе денег на то, чтобы Папин дрался чаще, чем раз в год — не было.

Выводов не будет. Кроме того, что индустрия боев в России меняется, и боксеры-профессионалы перестали за этим успевать. Значит, что-то в подходе боксеров и промоутеров должно измениться.