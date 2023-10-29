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Сегодня, 04:10

Время разбить ваш телевизор! Фьюри и Нганну всех обманули

Андрей Баздрев
Обозреватель
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну.
Фото Reuters
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Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну прошел всю дистанцию, британец победил только с разногласием судей.

«Только не разбейте телевизор», — заявил в одном из многочисленных интервью Нганну сегодня перед поединком. Многим захотелось, я думаю, но больше из-за того, что творил Тайсон Фьюри. Большую часть времени он делал все, чтобы смотреться неубедительно, и у него получалось. Из-за этого бой смотрелся странно. Это эвфемизм, которым я обычно заменяю договорной бой, где или результат, или часть сценария была кем-то предопределена. Может быть, он таким и правда был — только Нганну забыли об этом сообщить.

Во-первых, удивительно было то, что Нганну зачем-то боксировал с человеком, который в навыках чистого бокса превосходит его на несколько порядков. Выбрасывать удары в цель, вот что требовалось от экс-чемпиона UFC. Джебы соперника, конечно, мешали, плюс Тайсон не стоял на одном месте, но в конечном счете он почти все время был в досягаемости. На расстоянии вытянутой руки. Хотел бы бегать от Фрэнсиса — он бы бегал. Хотел бы бить, когда Нганну выдыхался после своих же атак — он бы это делал. Но Тайсон устраивал цирковое представление, и если вы хоть немного разбираетесь в боксе — вы поймете.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Тайсон Фьюри упал в нокдаун, но победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей: самый шумный бой года. Онлайн-трансляция

Выигрывал ли при этом Фьюри бой по очкам? Вообще-то, да. Видите ли, идти вперед не значит контролировать раунд. Кроме раунда с нокдауном за более или менее эффективную работу (больше двух попаданий за 3 минуты) я бы отдал Фрэнсису еще парочку. Двое судей дали на один больше — 4 раунда. Чем смотрел бокс тот, что посчитал победителем камерунца, я не знаю, наверное он просто покупал крипту или смотрел порно вместо поединка. Но принимающая саудовская сторона вполне могла намекнуть судьям, что ничья или около того — достойный результат, который всех обрадует.

Большой бой это еще и всегда какие-то манипуляции. Перед последним раундом в графике выдавали коэффициенты на победу одного из букмекеров, и там внезапно фаворитом уже был Нганну. Перевернуть все с ног на голову очень хорошо для бизнеса на ставках, это стимулирует многих играть до последнего. И нокдаун, в который свалился Фьюри, конечно, тоже помог.

Тайсон Фьюри. Фьюри — о нокдауне в поединке с Нганну: «Этого точно не было в сценарии»

Это было в третьем раунде, Тайсон пробил двойку, Нганну убрал голову в сторону, скорее инстинктивно, этот рефлекс у него есть, а затем не глядя пробил левых крюк, приземлившийся в верхнюю часть бритой головы Фьюри. Как бьет Нганну все знают. И такой нокдаун мог случиться с каждым, собственно, чемпион падал в боях не раз, даже от тех, кто бьет вовсе не так страшно. В конце концов, даже в договорных боях такое случается, потому что — скажу вам по секрету — одна сторона чаще всего не знает, что за шоу там планируется. И Фьюри был уверен, что он не потеряет контроль. Как в тот момент, когда совершенно сознательно пробил удар локтем, просто посмотреть, как оппонент среагирует.

Но в целом он хотел, чтобы Фрэнсис выглядел хорошо, схватка была конкурентной для публики. Ведь если это просто выставочный бой, который он выиграет слишком легко, получается, что Тайсон и его промоутеры просто развели инвесторов из Саудовской Аравии на деньги. И они такое не любят. А если сделать шоу, которое им понравится, то Саудиты заплатят и за последующие вылазки цыганского цирка с конями.

Фрэнсис Нганну. Нганну — о поединке с Фьюри: «Я показал, что могу драться»

Оплачивала все шоу General Entertainment Authority — окологосударственная компания во главе с Тюрки Аль-Шейхом (еще его пишут как Турки Аль аш-Шейха). Он был королевским советником, министром, купил испанский футбольный клуб, стал советником королевского суда, пишет стихи, песни и сценарии. И проект Riyadh Season это его детище — и Фьюри — Нганну, и возможно последующий Фьюри — Усик тоже. Оплатил приезд кучи селебрити разного масштаба, боксеров, футболистов, рэперов, звезд реалити-шоу... Он считает себя и поэтом, и продюсером. Так что если такой человек решил, что нужно постановочное шоу, это будет постановочное шоу.

Так что можете считать нокдаун настоящим или нет, Тайсона Фьюри — жадным наглым цыганом, а не лицом бокса, а результат боя — фальшивкой, но одно точно: и Фьюри, и Нганну довольны тем, как все обернулось, и сейчас они оба стали только дороже, чем были пару часов назад. И промоутеры тоже довольно улыбаются. Только скажите, что это не подозрительно.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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