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Сегодня, 14:45

В Санкт-Петербурге прошел мастер-класс по кикбоксингу

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1 октября Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат» провели открытую тренировку по кикбоксингу для студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Спортивным мастерством поделились Даци Дациев — президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России и Владимир Тюрин — двукратный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу.

Мастер-класс собрал более 40 активных участников Санкт-Петербургской студенческой лиги по кикбоксингу, а также привлек студентов-боксеров из спортивного клуба «Черные Медведи-Политех». Стоит отметить, место проведения открытого урока было выбрано не случайно — команда кикбоксеров из Политеха входит в тройку лидеров в общекомандных зачетах среди вузов Северной столицы.

Именитым бойцам Даци Дациеву и Владимиру Тюрину было, чем поделиться с молодыми спортсменами — спортивного опыта в избытке. Так, Дациев — дважды чемпион Европы и шестикратный чемпион России по кикбоксингу. Сейчас спортсмен является тренером сборной России в дисциплине «К-1», а также ведет активную тренерскую работу с детьми и взрослыми в своем регионе. Имя Владимира Тюрина также давно известно в российском кикбоксинге. Атлет дважды становился чемпионом мира, а также чемпионом России среди профессионалов. Не так давно легендарный кикбоксер решил попробовать свои силы еще и в кино, теперь Тюрин регулярно участвует в съемках как каскадер.

В общем, тандем для открытого урока по кикбоксингу в Политехе собрался и заслуженный, и интересный. Известные бойцы продемонстрировали молодым ребятам свои любимые упражнения. Так, Владимир Тюрин поработал в своей фирменной технике с тяжелыми нокаутирующими ударами, а Даци Дациев сделал упор на технику и эффективные связки. Под руководством опытных бойцов студенты отработали приемы в парах, как руками, так и ногами — бэкфист, раундхаус-кик, экс-кик и другие.

Федерация кикбоксинга России проводит открытый урок в подобном формате уже не в первый раз. Так, в мае в спортивном комплексе Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана с успехом прошёл мастер-класс при участии звёзд российского кикбоксинга — Анастасии Яньковой, Владислава Туйнова и Артёма Пашпорина.

Лев Мазараки, Председатель совета директоров ГК «Стилобат», член высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России заявил: «Одна из главных наших целей на ближайшие годы — популяризация кикбоксинга среди молодежи и формирование системы мотивации для занятий этим видом спорта у студенческого сообщества. В России большое количество вузов, заинтересованных в развитии кикбоксинга не только в своих образовательных учреждениях, но и в стране в целом. Именно поэтому мы разработали и реализуем программу проведения открытых уроков с именитыми спортсменами, которые являются амбассадорами вида спорта, такие встречи служат стимулом для перехода в большой спорт для начинающих кикбоксеров. Все мы понимаем особую значимость студенческого спорта, благодаря которому формирование резерва для спорта высших достижений проходит успешнее и продуктивнее. Поэтому стратегической целью всех наших мероприятий является увеличение количества секций кикбоксинга в спортивных клубах российских высших учебных заведений и расширение географии ее участников. Мы хотим охватить как можно большее число вузов в различных субъектах Российской Федерации и решить ещё одну немаловажную задачу — участие студентов-кикбоксеров на Универсиаде-2024.

Разделяет эту стратегию и глава Республики Калмыкия, председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков, который также уверен, что сегодня как никогда важно вплотную заняться вопросами развития и поддержки детского и молодежного спорта. «Федерация кикбоксинга России ответственно поддерживает приоритеты внутренней политики нашего президента В.В .Путина в вопросах физического и духовного развития подрастающего поколения. Кикбоксинг отлично формирует характер и воспитывает преемственность традиций. Поэтому интерес к этому виду спорта в нашей стране всегда был и будет. Нам важно привлечь как можно больше заинтересованной молодежи, которая, как известно, всегда открыта новому. А для этого нам необходимо продолжать практику открытых уроков по всей стране, а также организовывать чемпионаты и соревнования на самом высоком уровне. Пример — чемпионат России среди студентов, который мы провели в Чечне и в котором приняли участие 215 спортсменов из 23 российских регионов. Эти цифры лишний раз подтвердили, что мы идём правильным путём — делая упор на развитие студенческого спорта», — подчеркнул многократный чемпион по кикбоксингу Бату Хасиков.

(Екатерина Снеткова)

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Кикбоксинг: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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