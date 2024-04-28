Минеев победил Глухова. 44-летний ветеран пропустил много жестких ударов, но продержался все пять раундов

Владимир выиграл уверенно, но его соперник достоин похвалы.

Владимир Минеев — уроженец Ульяновска (отсюда и его бойцовский никнейм — Волжанин), и это был его первый профессиональный бой в родном городе. Готовился к поединку он тоже дома — впервые примерно за 10-11 лет.

Для Минеева бой с Константином Глуховым стал уже пятым по кикбоксингу с осени 2022 года. В сентябре 2022-го он победил Эрко Джуна (КО), в ноябре 2022-го — Фернандо Родригеса (КО), в сентябре 2023-го — Рикардо Карвальо (КО), в ноябре 2023-го — Ивана Штыркова (единогласное решение судей). По правилам ММА же Владимир не дрался с октября 2021-го, когда нокаутировал Магомеда Исмаилова. И пока возвращаться в смешанные единоборства не собирается. Причем третий бой с Исмаиловым (первый, в 2018 году, завершился вничью), скорее всего, состоится — 18 июля в Москве, но по правилам не ММА, а бокса.

Глухов — ветеран боевого спорта. Мало на просторах экс-СССР найдется бойцов, которые провели бы больше 100 профессиональных поединков. У Константина их под 150 — в ММА, кикбоксинге, других дисциплинах. Глухов родом из Риги, а вот начало СВО встретил в Харькове — и вскоре бежал в Россию. Затем вернулся в Латвию, потом некоторое время пожил в Испании, пока наконец вновь не оказался в Москве — уже с твердым намерением получить российское гражданство. Анонс боя Минеева и Глухова выглядел неожиданно. Пусть 34-летний Владимир, по его собственным же словам, уже прошел пик карьеры, но Глухову уже 44. Впрочем, в прошлом году Константин выиграл единогласным решением у Михаила Газаева (кстати, в Ульяновске), который его и моложе на 10 лет, и крупнее. Это был реванш — в 2013 году Глухов и Газаев выдали едва ли не самый мемный бой в истории российских ММА.

Бились в тяжелом весе: Минеев на взвешивании показал 106 кг, Глухов — 109 кг. Первый раунд получился разведочным. И Минеев, и Глухов практически не били руками — работали ногами. Минеев работал активнее — например, не меньше пяти раз нанес толкающий удар ногой в корпус, однажды даже с прыжка. Он же нанес и самый жесткий удар — и это был удар рукой: короткий правый боковой. Второй раунд Глухов начал активнее — с двух хай-киков и неточного правого прямого. Минеева это раззадорило: он увеличил частоту ударов ногами и жестко попал правым хай-киком. Но Глухов выдержал и это попадание. Закончился же раунд тем, что Константин выбросил супермен-панч. Получилось неплохо, но Минеев все равно забрал вторую пятиминутку.

Минеев начал третий раунд улыбаясь. Пробил жесткий лоу-кик по внутренней части бедра, выкинул спиннинг-кик — в голову, в конце попробовал потрясти Глухова бэкфистом — после фронт-кика. Да, третий раунд тоже остался за Волжанином — и тоже без вопросов. Чем дальше, тем преимущество Минеева увеличивалось. В четвертом раунде он попал коленом в прыжке, бэкфистом, прошла двойка, несколько боковых. Глухов был медленнее, намного. Весь раунд он провел в обороне.

В пятом раунде Минеев нанес жесточайший бэкфист, разбив лоб Глухову, но 44-летний боец вновь устоял. Константин взвинтил темп, и последний раунд получился самым ярким — в концовке и вовсе была если не рубка, то весьма смелый размен. В итоге — победа Минеева единогласным решением судей. Глухов же достоин похвалы. Жестких ударов он принял в избытке, но не упал и бился до последнего.

Владимир Минеев. Фото Павел Волков, Известия

«Я честно признаюсь — я всегда говорю честно: я немножко недооценил Володю перед боем. Извини, — сказал Глухов после боя. — Я думал, ему будет сложнее в этом весе, что он будет медленнее. А он был быстрее меня и ногами больше попадал, перебил меня ногами».

«Сбылась моя мечта — я побоксировал дома, в Ульяновске. Это уже для меня большая победа. Костя достойный парень, достойный патриот, близок мне по духу», — отметил Минеев.

Затем глава Калмыкии, руководитель Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков спросил у Минеева, проведет ли он еще один бой в Ульяновске. «Конечно, дома боксировать приятно, но очень волнительно, — ответил Минеев. — Не знаю, нужны ли мне такие переживания... А давайте спросим у Ульяновска, хотят ли они еще один бой?» Трибуны отреагировали одобрительно.

Пока же Минеев планирует вернуться в Донбасс: в зоне СВО он служит уже больше года — с перерывами на кикбоксерские бои.