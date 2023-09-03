Дамир Исмагулов намекнул, где продолжит свою карьеру

32-летний боец из Казахстана Дамир Исмагулов (24-3) высоко оценил турнир ACA 162 в Краснодаре, в главном бою которого дрались Биберт Туменов (13-2) и Лэнс Палмер (23-7).

«АCA мне начинает нравится все больше и больше. Хорошие и интересные бои, возможно иногда нужно хорошо и от души подраться», — написал Исмагулов в соцсетях.

Исмагулов идет на серии из двух поражений подряд. В 2022-м он проиграл Арману Царукяну (20-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27), а затем проиграл Гранту Доусону (20-1) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.