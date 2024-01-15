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Сегодня, 05:20

Шлеменко отреагировал на переход Исмаилова в АСА

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (64-15) заявил, что Магомед Исмаилов (18-3) сделал мудрый выбор, перейдя в ACA, потому что в реванше был «большой риск упасть».

«Я знал, что Исмаилов вел переговоры с АСА, — приводит слова Шлеменко соцсети RCC. — И знаю, что RCC вели с ним переговоры насчет нашего реванша на март. Я свое согласие подраться с ним в марте дал, RCC ждали ответ от Магомеда.

Он сделал свой выбор, решил пойти в АСА. Тактически это мудрое решение со стороны Магомеда, сейчас ему реально не время драться со мной, потому что есть большой риск упасть и это увидит еще больше людей, чем посмотрели наш первый бой.

Наш первый бой побил рекорд России по просмотрам прямых эфиров на YouTube. И я сомневаюсь, что Исмаилов с любым другим соперником сможет хотя бы приблизиться к этому достижению.

Понятно, сейчас Магомеду кажется, что он на вершине мира, что он может диктовать условия и что с каждым боем он будет стоить дороже. Но реальность очень жестоко обламывает людей, которые начинают так думать. Я пожелаю Магомеду остаться актуальным для нашего реванша".

Исмаилов намерен сразиться с Анатолием Токовым (29-3) на юбилейном турнире ACA в марте.

Исмаилов одолел Шлеменко единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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